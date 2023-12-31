Штурмовали собственные позиции: оккупанты убили своих возле Дибровы, в ВСУ наблюдали из дрона
Источник:DeepState
Россияне захватили свои же позиции на Лиманском направлении в Луганской области в районе Дибровы. Оккупанты штурмовали позиции и не разобравшись убили и ранили кучу своих воинов.
Сначала оккупанты разнесли позиции из танка, а дальше ринулись на штурм пехотой. Украинским защитникам не осталось ничего, как просто наблюдать за шоу, которое устроили оккупанты.
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"У Дибровы враг штурмовал собственные же позиции, были 200-е и 300-е. Россияне сначала танком разобрали собственную позицию, а затем начали штурмовать пехотой", – говорится в сообщении.
Наблюдали за этим явлением бойцы 63-й ОМБр ВСУ из дрона. Они также предоставили видео, где, собственно, и можно увидеть "успешную" спецоперацию по самоликвидации российской армии.
Отмечают, что эту позицию ВСУ потеряли несколькими днями раньше, но не все подразделения России знали об этом, и ринулись упорно отбивать их. И убили своих. Вот такая дискомуникация.
Бои в лесу – это тяжело не только по своей специфике, но и потому, что тяжело ориентироваться. Этот случай, конечно, наиболее показателен. Жаль, что по объективным причинам не можем оставить на видео смех и комментарии пилотов,
– добавили в DeepState.
Как россияне штурмовали свои же позиции у Дибровы: видео
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- В Генштабе сообщили, что на Лиманском направлении. Силы обороны Украины остановили две попытки противника атаковать вблизи Макеевки в Луганской области, сохраняя прочные позиции.
- Также наши защитники отбили девять атак окупантов на Бахмутском направлении в районе Богдановки, Клищиевки и Андреевки в Донецкой области, нанося врагу потери.
- Что касается потерь, то на 31 декабря, в последний день в этом году защитники ликвидировали еще почти сотню врагов. Всего российская армия потеряла уже более 359 тысяч человек.