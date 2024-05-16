После огненной ночи: оккупанты заявили, что Крым атакуют морские дроны

Россия заявила о массированной атаке морских дронов на временно оккупированный Крым. Так, оккупанты отчитались, что им удалось отбить атаку безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины.

Об "успешных" результатах работы сообщили в российских телеграмм-каналах со ссылкой на их министерство обороны. Детали о заявлениях оккупантов, читайте в материале 24 Канала.

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Что заявили оккупанты

Не успели еще оккупанты отойти от "огненных" событий ночью, как уже сообщили о новой атаке. Собственно, днем 16 мая российские захватчики заявили о том, что Крым атакуют морские дроны. В частности, министерство обороны России заявило, что они обнаружили в западной части акватории Черного моря украинские безэкипажные катера, которые двигались в направлении Крыма.

Более того, они заверили, что уничтожили из штатного вооружения морской авиации Военно-морского флота 11 безэкипажных катеров.

"Огненная" ночь в Крыму: основное