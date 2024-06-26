Захватили ли россияне Парасковиевку, что в Донецкой области: в 79 ОДШБР расставили все точки

Российские войска продолжают активно наступать на таврическом направлении. Впрочем, заявления россиян об оккупации села Парасковиевка, что находится вблизи Новомихайловки Донецкой области, не соответствуют действительности.

Так, в селе до сих пор находятся украинские военные. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский, информирует 24 Канал.

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Россияне не захватили Парасковиевку

Еще 7 июня в оборонном ведомстве страны-агрессора сообщали о якобы захвате Парасковиевки российскими захватчиками. Сейчас украинские бойцы опровергли подобные заявления.

Наши подразделения до сих пор находятся в селе Парасковиевка, до сих пор очень крепко держатся за эти позиции. Фактически село разрушено, там нет ни одного уцелевшего здания. Россияне очень интенсивно засыпают снарядами, минами, бьют авиабомбами по этому населенному пункту,

– объяснил Дрималовский.

К слову, россияне усилили наступательные действия в Донецкой области. Враг активно штурмует Восточное направление, в частности сложная ситуация сейчас у Торецка. Оккупанты через Горловку пытаются выйти к трассе, которая ведет в город.

Подобные заявления России – не новое