Захватили ли россияне Парасковиевку, что в Донецкой области: в 79 ОДШБР расставили все точки
Российские войска продолжают активно наступать на таврическом направлении. Впрочем, заявления россиян об оккупации села Парасковиевка, что находится вблизи Новомихайловки Донецкой области, не соответствуют действительности.
Так, в селе до сих пор находятся украинские военные. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский, информирует 24 Канал.
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Россияне не захватили Парасковиевку
Еще 7 июня в оборонном ведомстве страны-агрессора сообщали о якобы захвате Парасковиевки российскими захватчиками. Сейчас украинские бойцы опровергли подобные заявления.
Наши подразделения до сих пор находятся в селе Парасковиевка, до сих пор очень крепко держатся за эти позиции. Фактически село разрушено, там нет ни одного уцелевшего здания. Россияне очень интенсивно засыпают снарядами, минами, бьют авиабомбами по этому населенному пункту,
– объяснил Дрималовский.
К слову, россияне усилили наступательные действия в Донецкой области. Враг активно штурмует Восточное направление, в частности сложная ситуация сейчас у Торецка. Оккупанты через Горловку пытаются выйти к трассе, которая ведет в город.
Подобные заявления России – не новое
- 11 июня российское минобороны опубликовало сводку, где говорилось, что оккупанты якобы вошли в Артемовку Луганской области и Тимковку Харьковской области. Однако в ВСУ опровергли это.
- 9 июня чеченский диктатор заявил, что полк "Ахмат" якобы захватил поселок Рыжевка Сумской области. Захватчики даже повесили там свой флаг, который Силы обороны уничтожили на следующее утро и опровергли это.
- Накануне российское оборонное ведомство заявило о захвате Работино в Запорожской области. Однако на самом деле, как оказалось, подобная информация не соответствовала действительности.