Так, у селі досі перебувають українські військові. Про це в етері телемарафону розповів представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський, інформує 24 Канал.
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Росіяни не захопили Парасковіївку
Ще 7 червня в оборонному відомстві країни-агресорки повідомляли про нібито захоплення Парасковіївки російськими загарбниками. Наразі українські бійці спростували подібні заяви.
Наші підрозділи досі перебувають у селі Парасковіївка, досі дуже міцно тримаються за ці позиції. Фактично село зруйноване, там немає жодної вцілілої будівлі. Росіяни дуже інтенсивно засипають снарядами, мінами, б’ють авіабомбами по цьому населеному пункту,
– пояснив Дрималовський.
До слова, росіяни посилили наступальні дії у Донецькій області. Ворог активно штурмує Східний напрямок, зокрема складна ситуація зараз біля Торецька. Окупанти через Горлівку намагаються вийти до траси, яка веде у місто.
Подібні заяви Росії – не нове
- 11 червня російське міноборони опублікувало зведення, де йшлося, що окупанти нібито увійшли в Артемівку Луганської області та Тимківку Харківської області. Однак у ЗСУ спростували це.
- 9 червня чеченський диктатор заявив, що полк "Ахмат" нібито захопив селище Рижівка Сумської області. Загарбники навіть почепили там свій прапор, який Сили оборони знищили наступного ранку та спростували це.
- Напередодні російське оборонне відомство заявило про захоплення Роботиного у Запорізькій області. Однак насправді, як виявилось, подібна інформація не відповідала дійсності.