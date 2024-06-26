Так, у селі досі перебувають українські військові. Про це в етері телемарафону розповів представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський, інформує 24 Канал.

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Росіяни не захопили Парасковіївку

Ще 7 червня в оборонному відомстві країни-агресорки повідомляли про нібито захоплення Парасковіївки російськими загарбниками. Наразі українські бійці спростували подібні заяви.

Наші підрозділи досі перебувають у селі Парасковіївка, досі дуже міцно тримаються за ці позиції. Фактично село зруйноване, там немає жодної вцілілої будівлі. Росіяни дуже інтенсивно засипають снарядами, мінами, б’ють авіабомбами по цьому населеному пункту,

– пояснив Дрималовський.

До слова, росіяни посилили наступальні дії у Донецькій області. Ворог активно штурмує Східний напрямок, зокрема складна ситуація зараз біля Торецька. Окупанти через Горлівку намагаються вийти до траси, яка веде у місто.

Подібні заяви Росії – не нове