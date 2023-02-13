Россияне заявили о захвате Красной Горы возле Бахмута: что ответили в ВСУ
Источник:CNN
Недавно оккупанты присвоили себе очередные вымышленные победы. Российская армия заявила, что захватила село Красная Гора возле Бахмута в Донецкой области.
В ВСУ уже отреагировали на эту ложь зэковской армии России. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что эти утверждения "не соответствуют действительности".
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Что на самом деле происходит в Красной Горе
Там продолжаются бои. Мы держим ситуацию под контролем,
– заверил военный.
Он также добавил, что Бахмут остается центром основных атак России. За сутки на Бахмутском направлении враг совершил 85 обстрелов. Также было 33 боевых столкновений. В районе города Бахмут зафиксировали 25 обстрелов и 19 боевых столкновений.
Череватый также прокомментировал информацию о том, что оккупанты обстреливают пути к Бахмуту. Он заверил, что наши воины наносят ответные удары.
"У нас есть возможность поставлять оружие, продовольствие, технику, медикаменты и эвакуировать оттуда раненых", – сказал он.
Стоит отметить, что село Красная Гора расположено на главной дороге, ведущей в Бахмут.
Где находится Красная Гора: смотрите на карте
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Лейтенант ВСУ из батальона "Свобода" Владимир Назаренко рассказал, что захватчики изо всех сил пытаются достичь хоть какого-нибудь продвижения под Бахмутом. По его словам, уже шестой месяц ситуация под Бахмутом похожа на ад.
- Ситуация в городе динамичная и переменчивая, как и на всем фронте. Однако сегодня по сравнению с другими днями несколько меньше обстрелов со стороны врага. Правда, сейчас ухудшились погодные условия.
- Защитникам Украины в Бахмуте не раз приходится переходить в ближний бой, чтобы выбить захватчиков из пригородной застройки. Однако сколько бы оккупанты не прилагали усилий, благодаря мастерству украинских военных они несут потери. По данным Госпогранслужбы, пограничная артиллерия ликвидировала в районе Бахмута до 4 пехотных групп врага.
- Добавим, что только за прошедшую неделю (в период с 6 по 12 февраля) было уничтожено 6 180 захватчиков. Это рекордное количество ликвидированных оккупантов за неделю за период полномасштабной войны.