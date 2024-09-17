Россияне намеренно прикрепляют шины к своим самолетам, пытаясь обмануть "машинное зрение". Это создает проблемы для некоторых моделей нейросетей.

Об этом сообщил технический директор Центрального командования США Шайлер Мур. По его словам, украинские дроны смогут найти самолет при любых обстоятельствах.

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Россияне прячут свои самолеты

По словам Мура, россияне считали, что накладка шин на фюзеляж самолета могла усложнить "машинное зрение" распознавания цели. В частности, в качестве меры противодействия противник также рисовал силуэты самолетов, а затем скрывал их под шинами.

В источнике говорится, что дело касается не так визуального отображения, как тепловых сигнатур объектов. В качестве примера можно привести крылатые ракеты Storm Shadow, которые используют тепловизионную головку самонаведения для сравнения полученного изображения с эталонной моделью цели.

Важно! Если нейронная сеть никогда раньше не встречала изображение самолета, она действительно может его пропустить. Впрочем, целенаправленное обучение в конце концов позволит ей распознавать его.

Украинские дроны точно умеют распознавать самолеты, которые прикрыты шинами, потому что на той же авиабазе "Оленья" поразили российские Ту-22М3 воздушным подрывом. При этом на этой авиабазе абсолютно все Ту-22М3 прикрыты,

– добавляет Defense Express.

Напомним, что украинские беспилотники долетают и до далекой Мурманской области России, где расположен аэродром "Оленья". Военный объект дважды подряд пытались атаковать.