На Запорожье оккупанты отправляют гражданских "разведывать" минные поля
Значительная часть Запорожской области находится под российской оккупацией, начиная с полномасштабного вторжения России в конце февраля 2022 года. Очень трудно в таких условиях выживать оставшимся там гражданским.
В настоящее время российские оккупанты пытаются защищать рубежи оборонных позиций, которые они заняли. Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук.
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Тактика наступлений малыми группами провалилась
По словам собеседника, каких-либо продвижений врага на Запорожском направлении нет. Поэтому они прибегают к единственному доступному им методу "ведения войны" – бьют по населенным пунктам вблизи с линией фронта.
Больше всего готовят по Орехову и Гуляйполю. В Гуляйполе более 10 домов были разрушены. Некоторые из них – просто полностью,
– рассказывает Дмитрий Кирильчук.
В то же время он отметил, что больше своих проходов небольшими группами россияне не совершают. Ведь при предыдущих попытках они были уничтожены Вооруженными Силами Украины.
Дмитрий Кирильчук о ситуации в Запорожье – смотрите видео
Гражданские "разведывают" минные поля
Кроме того, депутат райсовета заявил о новом преступлении российских оккупантов. Они начали направлять через "серую зону" к украинским позициям гражданских с разведывательной целью.
С легендой якобы "пойдите заберите своих погибших". Таким образом они разведывают, какими путями гражданским удастся добраться, ведь эта территория, в частности эта "дорога жизни", сейчас заминирована,
– рассказал Дмитрий Кирильчук.
По его словам, перед началом своего наступления малыми группами в Запорожье россияне сами заминировали эти дороги. Таким образом они фактически сделали невозможным движение по этому маршруту.
Последние новости из Запорожья
- Недавно в оккупированном Мелитополи заметили, вероятно, белорусских военных. Впрочем, в ВСУ заверили, что проверяют эту информацию, но достоверных данных о пребывании там белорусов нет.
- Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в конце прошлой недели сообщил, что россияне подтянули резервы на Запорожье. Полноценную ударную группировку пока не создали, но эти силы могут создать проблемы на отдельных участках фронта.
- Также были слухи и о появление на Запорожье подразделений российского ППК "Вагнера". Эту информацию в ВСУ тоже пока не смогли подтвердить – ее проверяют.