Давление мощное: как россияне терроризируют украинцев на оккупированной Херсонщине
На оккупированных территориях россияне обычно прибегают к своей любимой тактике – запугиванию и терроризированию местного населения. Сейчас на левобережной части Херсона люди испытывают очень мощное давление оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Россияне понимают, что украинцы на этих оккупированных территориях живут единственной надеждой на освобождение. И деоккупация Херсона и правобережной Херсонщины дает им эту надежду.
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Единственное, что могут россияне – запугивать
По его словам, к какому бы давлению ни прибегали оккупанты - запрет гривны, обыскам, выявлению тех, кто не хочет получать российский паспорт или не получает российскую помощь, поиск людей призывного возраста с целью заставить их вступать в ряды оккупационной полиции.
Несмотря на это, россияне ничего не могут сделать.
– считает депутат.
Он отметил, что оккупанты даже не могут запретить гривну, хотя анонсировали это с 1 января. Сегодня россияне понимают, что и здесь у них все проваливается и начали делать очередные рейды с устрашением.
"Это единственное, что они могут делать – запугивать. Ходят по предприятиям, угрожают, что будут отбирать товар, собственность, имущество", – подчеркнул он.
Хлань отметил, что оккупанты даже сделали какую-то инвентаризацию, и теперь угрожают, что те, кто не перерегистрирует собственность по российскому законодательству, у них эта собственность будет изъята.
Как оккупанты запугивают людей на левобережье Херсонщины: смотрите видео
Херсонцев не сломать
"Это уже не первые угрозы, однако херсонцев не сломать. На левобережье люди живут единственной надеждой на особождение. Как это было на правом берегу. И хотя многие теряли надежду, но все же мы увидели, что это возможно", – подчеркнул он. .
По его мнению, так же будет и с левобережной частью Херсона.
"Оккупанты, даже обыскивая людей, это понимают, потому что говорят им: вы все здесь "ждуны" – ждете освобождения. Люди действительно ждут его и даже это не скрывают", – отметил Сергей Хлань.
Херсон страдает от взрывов: последние новости
- Российские оккупанты в очередной раз пробили дно. На этот раз они обстреляли роддом в центре Херсона. Инцидент произошел 11 января.
- Российский снаряд 10 января разорвался под окнами пятиэтажки в Херсоне. Один человек получил ранения, другие жители дома – шокированы.
- 9 января вражеский снаряд упал на перекрестке жилого квартала в Херсоне. В результате попадания снаряда вспыхнул пожар. Огонь охватил жилой дом. В результате атаки погиб один человек.
- 6 января россияне попали в пожарную часть в Херсоне. Были повреждены машины, помогающие в ликвидации пожаров, вызванных захватчиками. Именно поэтому оккупанты уже второй раз атаковали часть пожарной охраны. В результате попадания погиб один работник ГСЧС.