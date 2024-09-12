Россияне запустили 64 "Шахеда" и ракеты: сколько дронов-камикадзе сбила ПВО

В ночь на 12 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг запустил 69 ударных БпЛА по территории нашей страны.

Однако атака до сих пор продолжается. Ряд областей до сих пор под угрозой ударов "Шахедами", поэтому призываем украинцев оставаться в безопасных местах.

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Сколько дронов уничтожила ПВО

В ночь на 12 сентября 2024 года Россия комбинированно атаковала Украину. По состоянию на 09:00 зафиксировано 69 средств воздушного нападения:

2 баллистические ракеты "Искандер-М", которыми враг ударил по Черниговщине,

авиационная ракета Х-59/Х-69,

2 крылатые ракеты Х-22/32 в направлении острова Змеиный,

64 ударные БПЛА типа "Шахед" (атака дронами-камикадзе продолжается, поэтому количество может быть больше).

К отражению российской атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ. Силам ПВО удалось уничтожить 44 дрона-камикадзе. Еще 3 "Шахеды" вернулись в Россию, а 4 – локально потеряны на территории Украины (пока информация о пострадавших и разрушениях из-за этого не поступала).



Сколько "Шахедов" сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

Украинские защитники продолжают отражать вражескую атаку. По состоянию на 09:00 в воздушном пространстве Украины фиксировались еще 4 ударные БПЛА типа "Шахед".

Стоит отметить, что, благодаря активному противодействию Сил обороны, большинство вражеских ракет не достигла желаемых целей. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.