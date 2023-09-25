Россияне запускали "Калибры" с Черного моря: во всех областях объявляли воздушную тревогу

Российские оккупанты снова атаковали Украину. Около полуночи 25 сентября они запустили "Калибры" с Черного моря.

Ни в коем случае не пренебрегайте сообщением о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате российских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

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