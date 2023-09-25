Россияне запускали "Калибры" с Черного моря: во всех областях объявляли воздушную тревогу
Российские оккупанты снова атаковали Украину. Около полуночи 25 сентября они запустили "Калибры" с Черного моря.
Ни в коем случае не пренебрегайте сообщением о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате российских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.
Стоит прочесть Удар по Кременчугу: возросло количество пострадавших
Воздушная тревога была отменена везде, кроме Никопольского района Днепропетровской области, а также Луганщины и Крыма. Угроза вражеских обстрелов для большинства регионов исчезла. Областями стали распространяться отбои. Воздушная тревога продолжается только в: "Напоминаем! Не публикуйте работу ПВО! Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!" – говорится в сообщении ПС. В Воздушных силах сообщили о скоростных целях в направлении Кривого Рога. Сообщается о мощных взрывах в Кривом Роге и Одессе. В Воздушных силах отметили, что оккупанты запустили по Одесчине "Ониксы". Внимание! Одесская область – пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в вашем направлении! Местных призвали обязательно находиться в укрытиях, ведь в направлении Одессы летят: В мониторинговых пабликах сообщили, что: Воздушную тревогу объявили и в остальных украинских областях: Воздушная тревога была объявлена в: В Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных беспилотников. Внимание! БпЛА типа Shahed в направлении Одессы! Одесса – в укрытие! Ракеты в направлении Кривого Рога! Сообщается о сильных взрывах в Одессе. В Воздушных силах отметили, что в областях, где объявили воздушную тревогу, есть ракетная опасность. "Внимание! Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призывали в ВС. Из-за очередной угрозы вражеского обстрела примерно в 23:57 в ряде областей начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в: Также воздушная тревога продолжается в:
Страной начали распространяться отбои
Россияне запустили "Ониксы"
– говорится в сообщении.
Крылатые ракеты сменили курс с Запада на Юг
Тревога стала всеукраинской
Тревога начала распространяться на другие регионы.
Россияне запустили "Шахеды"
– говорится в сообщении.
Есть ракетная опасность
В ряде областей объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога была отменена везде, кроме Никопольского района Днепропетровской области, а также Луганщины и Крыма.
Угроза вражеских обстрелов для большинства регионов исчезла. Областями стали распространяться отбои.
Воздушная тревога продолжается только в:
"Напоминаем! Не публикуйте работу ПВО! Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!" – говорится в сообщении ПС.
В Воздушных силах сообщили о скоростных целях в направлении Кривого Рога.
Сообщается о мощных взрывах в Кривом Роге и Одессе.
В Воздушных силах отметили, что оккупанты запустили по Одесчине "Ониксы".
Внимание! Одесская область – пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в вашем направлении!
Местных призвали обязательно находиться в укрытиях, ведь в направлении Одессы летят:
В мониторинговых пабликах сообщили, что:
Воздушную тревогу объявили и в остальных украинских областях:
Воздушная тревога была объявлена в:
В Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных беспилотников.
Внимание! БпЛА типа Shahed в направлении Одессы! Одесса – в укрытие! Ракеты в направлении Кривого Рога!
Сообщается о сильных взрывах в Одессе.
В Воздушных силах отметили, что в областях, где объявили воздушную тревогу, есть ракетная опасность.
"Внимание! Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призывали в ВС.
Из-за очередной угрозы вражеского обстрела примерно в 23:57 в ряде областей начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
Также воздушная тревога продолжается в: