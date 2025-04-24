Россияне запустили по Украине 215 дронов и ракет: сколько удалось сбить

Российская армия ночью 24 апреля массированно обстреляла Украину дронами и ракетами различных типов. Всего враг запустил по нашему государству 215 воздушных целей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько вражеских целей в воздухе сбила ПВО

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 24 апреля 2025 года (с 19:30 23 апреля) российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Шахед" и дронами-имитаторами других типов.

Основное направление удара этой ночью была столица Украины – город Киев.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 215 воздушных целей противника:

11 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков – Брянская, Воронежская, Курская области в России);

(районы пусков – Брянская, Воронежская, Курская области в России); 37 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Саратовская область в России);

со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Саратовская область в России); 6 крылатых ракет "Искандер-К" (район пусков – временно оккупированная Донецкая область);

(район пусков – временно оккупированная Донецкая область); 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

(из акватории Черного моря); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область в России);

с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область в России); 145 ударных БПЛА "Шахед"/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск в России и Чауда в оккупированном Крыму).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины,

– отметили военные.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 подтверждено сбивание 112 воздушных целей:

7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

31 крылатую ракету Х-101;

6 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

64 ударных БПЛА "Шахед".



Что удалось сбить ПВО ночью 24 апреля / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий).

"В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей", – отметили в Воздушных силах.

В результате российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская и Хмельницкая области. Воздушные Силы продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства государства.