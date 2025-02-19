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24 Канал Новости Украины Россияне запустили по Украине "Шахеды": в каких областях сейчас опасность
19 февраля, 20:42
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Россияне запустили по Украине "Шахеды": в каких областях сейчас опасность

Дарья Смородская

19 февраля начался очередной вечер, когда российская армия запустила по территории Украины "Шахеды". БПЛА фиксируются в нескольких областях. Из-за угрозы удара в Украине объявили воздушную тревогу.

Где сейчас пролетают вражеские БПЛА, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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21:22, 19 февраля

Киевская область – угроза применения ударных БпЛА с Черниговской области.

21:07, 19 февраля

Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.

20:49, 19 февраля

Одесса – в направлении города вражеские БПЛА из акватории Черного моря.

20:42, 19 февраля

Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.

20:42, 19 февраля

Новые группы ударных БПЛА в Сумской области, движутся в южном и западном направлениях.

20:24, 19 февраля

Группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

20:17, 19 февраля

Группа ударных БПЛА заходит в Сумскую область из Курской области, курсом на Черниговскую область.

20:08, 19 февраля

Новые группы вражеских БПЛА на Запорожье, движутся в северо-западном направлении.

20:04, 19 февраля

Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.

19:50, 19 февраля

Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровщины.

19:09, 19 февраля

Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА из Запорожья.

18:55, 19 февраля

Запорожье – в районе города вражеские БПЛА.
Находитесь в укрытиях!

18:50, 19 февраля

Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА.