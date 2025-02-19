Россияне запустили по Украине "Шахеды": в каких областях сейчас опасность

19 февраля начался очередной вечер, когда российская армия запустила по территории Украины "Шахеды". БПЛА фиксируются в нескольких областях. Из-за угрозы удара в Украине объявили воздушную тревогу.

Где сейчас пролетают вражеские БПЛА, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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