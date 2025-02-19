Россияне запустили по Украине "Шахеды": в каких областях сейчас опасность
19 февраля начался очередной вечер, когда российская армия запустила по территории Украины "Шахеды". БПЛА фиксируются в нескольких областях. Из-за угрозы удара в Украине объявили воздушную тревогу.
Где сейчас пролетают вражеские БПЛА, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте своей безопасностью.
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Киевская область – угроза применения ударных БпЛА с Черниговской области. Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА. Одесса – в направлении города вражеские БПЛА из акватории Черного моря. Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА. Новые группы ударных БПЛА в Сумской области, движутся в южном и западном направлениях. Группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Группа ударных БПЛА заходит в Сумскую область из Курской области, курсом на Черниговскую область. Новые группы вражеских БПЛА на Запорожье, движутся в северо-западном направлении. Сумская область – угроза применения ударных БПЛА. Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровщины. Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА из Запорожья. Запорожье – в районе города вражеские БПЛА. Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА.
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Киевская область – угроза применения ударных БпЛА с Черниговской области.
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.
Одесса – в направлении города вражеские БПЛА из акватории Черного моря.
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.
Новые группы ударных БПЛА в Сумской области, движутся в южном и западном направлениях.
Группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Группа ударных БПЛА заходит в Сумскую область из Курской области, курсом на Черниговскую область.
Новые группы вражеских БПЛА на Запорожье, движутся в северо-западном направлении.
Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.
Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровщины.
Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА из Запорожья.
Запорожье – в районе города вражеские БПЛА.
Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА.