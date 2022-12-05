Россияне затапливают улицы Мариуполя фекалиями: из-за смрада зайти в подвалы невозможно

Россияне начали усиленно сносить поврежденные обстрелами дома в оккупированном Мариуполе. Из-за нерабочего водоотвода улицы города затопили сточные воды.

Ситуация в Мариуполе – ужасная. Первый удар принял Левобережный район.

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Фекалии заполнили улицы города

Заммэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в районе улицы Меотиды сточные воды заполнили территорию после того, как россияне снесли дома.

На улице Воинов Освободителей подвалы домов через один затопленные фекалиями. Ситуация усугубляется тем, что постоянно горит проводка. К примеру, в доме 88 нужно зайти в подвал, чтобы отремонтировать проводку. Однако никто из россиян этого делать не хочет. Все потому, что подвалы в Мариуполе превратились в выгребные ямы. Там стоит ужасная вонь.

Таких домов – множество. Далее на очереди – Приморский район. Именно здесь уделено внимание на снос. Поэтому ждать осталось недолго. Минус дом – плюс канализация по улице. Такие реалии,

– отметил Андрющенко.

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