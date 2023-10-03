Устаревшая техника и ложь командования: ISW рассказали о новых жалобах российских солдат
Источник:ISW
У русских захватчиков наблюдаются трудности с вооружением и оборудованием. По крайней мере, на это они сами жалуются. Понятное дело, что командование игнорирует их жалобы.
Как отмечают в свежем отчете Института по изучению войны, командование российских военных на своих подчиненных не реагирует. Более того, обещаний, которые дало ранее, не придерживается.
Читайте также Собрали хороший "улов": вблизи Урожайного украинцы ликвидировали бронегруппу россиян
Оккупанты жалуются, что их обманули
Жалобы поступили от русского батальона "Восток". В нем жаловались, что военное командование своих обещаний не сдержало. Мол, с самого начала полномасштабного вторжения бойцы воевали на передовой. Но им вроде бы обещали, что они будут выполнять функции "зачистки" после проведенных штурмов.
В "Востоке" сетовали, что за последние 19 месяцев погиб 31 боец, а еще 151 получил ранения. Также оккупанты жалуются, что их батальон недостаточно награждают. А ведь они убеждают, что демонстрируют самоотверженность в составе оперативно-тактического соединения "Каскад".
У врага проблемы с оружием
Как отмечают в Институте, оккупанты жалуются также на проблемы на Купянском направлении. Мол, там используют устаревшие автоматические зенитные установки С-60, которым может быть по 70 лет.
Собственно пользователей сети удивили кадры, которые выложили ранее в российском минобороны. На них можно увидеть, что их военные используют С-60. Россиян интересовал возраст орудий, которыми пользуются солдаты. На что в ведомстве отметили, что эффективность советского вооружения у них не вызывает сомнений.
Все эти систематические проблемы и недоразумения оказывают влияние на статистику потерь врага. А она поражает своими ежедневно растущими цифрами.
Враг теряет сотни бойцов в день
- В сутки 1 октября наши военные ликвидировали 510 русских захватчиков. Если говорить об общих потерях в живой силе – 279 080 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Также в металлолом превратили 4 717 танков, 9 000 боевых бронированных машин, 6 525 артиллерийских систем, 801 РСЗО, а также 540 средств ПВО.
- Кроме того, на балансе вражеского войска стало на 316 самолетов и 316 вертолетов, а также 5 061 БПЛА оперативно-тактического уровня и 1 529 крылатых ракет меньше.
- Не досчитаются враги также еще 20 судов, 1 подлодки, 8 909 автомобилей и автоцистерн, а также 938 единиц специальной техники.