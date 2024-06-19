Россияне жестоко убили украинского воина в Донецкой области: удалось установить его личность

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил об установлении личности обезглавленного украинского военного в Донецкой области. Сейчас имя погибшего не разглашается из-за процедуры подтверждения его данных.

В то же время идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за это преступление, и ведутся проверки. Костин отметил, что этот случай является очередным доказательством пренебрежения России к международному праву и морали.

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Что известно о жестоко убитом украинском воине в Донецкой области

Костин сообщил, что установлена личность украинского военного, о жестоком убийстве которого в Донецкой области стало известно вчера.

Сейчас мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных,

– отметил он.

Также Костин также отметил, что идентифицированы российские командиры, которые потенциально ответственны за обезглавливание украинского защитника. Ведется комплекс мероприятий для проверки этой информации.

"Этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение к международному праву и общечеловеческой морали – это государственная политика страны-агрессора России. Каждый мировой лидер, который жмет руку Путину, должен осознавать, что жмет руку лицу, которое толерантно относится к варварским убийствам", – подчеркнул Генпрокурор.

Добавим, что на жестокое убийство украинского воина отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, Россия пытается сломать архитектуру мирового порядка и "испытывает мир на прочность".