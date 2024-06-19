Водночас ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за цей злочин, і ведуться перевірки. Костін наголосив, що цей випадок є черговим доказом зневаги Росії до міжнародного права та моралі.

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Що відомо про жорстоко вбитого українського воїна на Донеччині

Костін повідомив, що встановлено особу українського військового, про жорстоке вбивство якого на Донеччині стало відомо вчора.

Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних,

– зазначив він.

Також Костін також зазначив, що ідентифіковано російських командирів, які потенційно відповідальні за обезголовлення українського захисника. Ведеться комплекс заходів для перевірки цієї інформації.

"Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі – це державна політика країни-агресора Росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку Путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", – наголосив Генпрокурор.

Додамо, що на жорстоке вбивство українського воїна відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Росія намагається зламати архітектуру світового порядку та "випробовує світ на міцність".