Россияне ракетой X-55 ударили по Запорожью: есть пострадавшие, среди них ребенок
28 апреля 2022 , 09:59Читати новину українською
Источник:Запорожская ОВА
Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города из воздуха. Утром 28 апреля враг нанес удар ракетой X-55 по Запорожью.
В результате атаки захватчиков пострадали по меньшей мере трое местных жителей, среди которых – ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военно-гражданской администрации.
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Согласно предварительной информации, также существенно повреждены два дома в частном секторе.
Запорожье, утро, прилет вражеской ракеты. Удар нанесла рашистская авиация, применили Х-55 класса "воздух – земля",
– добавили в ОВА.
Российские оккупанты ударили по Запорожью ракетами X-55 / Фото Запорожской ОВА
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