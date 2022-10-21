Российский оккупант попал в плен, затем его обменяли, он вернулся в Украину и умер

Пришедший убивать украинцев гранатометчик Натан Касаткин попал в плен еще в феврале. Он на видео говорил "Слава Украине" и передавал привет Львову.

Захватчика вернули на родину по обмену, но он снова пришел на войну и скончался 18 октября. Об этом сообщил блоггер Сергей Стерненко.

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"Ну очень тупой оккупант. Приехал убивать украинцев. Попал в плен. Потом его обменяли. И он приперся к нам снова и умер", – написал Стерненко.

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Российская мама отреагировала на сына в плену

Журналист Владимир Золкин позвонил матери пленного русского оккупанта Дениса Колесова. Женщина заявила, что все вранье, а ее сын не мог попасть в плен. Россиянка начала требовать кодовое слово, говорить о фашистах. Колесов подтвердил, что это действительно его мать.

"Сейчас в военкомат поеду и все узнаю, пошли ли вы в ж*опу", – заявила представительница оккупантов.

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