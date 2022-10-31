Запрет на выезд из России до 2222 года: как россиянин получил сообщение из военкомата

В России продолжается "частичная" мобилизация. Впрочем, без казусов не обходится. Военкомат запретил россиянину выезжать за границу еще два столетия.

Да, мужчине запретили покидать Россию до 31 марта 2222 года. Об этом сообщили РосСМИ.

Читайте также В России заявили о завершении "частичной мобилизации"

Как россиянину запретили выезжать за пределы государства до 2222 года

Росиянин Валентин учится в Финляндии. На каникулах он решил уехать в Минск. Однако на обратном пути белорусские пограничники трижды отказались его выпускать.

Когда же парень попытался уехать через российскую Сортавалу, ему вручили сообщение от военкомата Смоленской области.



Россиянину запретили выезд за границу до 2222 года / Фото из телеграм-каналов

Теперь Валентин должен сидеть в России целых два столетия. Кстати, в иностранный университет он якобы поступил еще до начала мобилизации. В армии не служил, однако прошел военную кафедру. Впрочем, повесток раньше не получал.

Интересно, что на похожую "ошибку" военкоматов россияне жалуются уже не в первый раз. В соцсетях граждане государства-агрессора делятся своими историями и показывают похожие сообщения о запрете выезда из России.

Важно Они увидят, как украинцы ведут переговоры в темноте, – президент о массированной атаке россиян

Как россияне пытаются сбежать от "могилизации": интересные факты

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 октября. Граждане государства-агрессора массово пытались сбежать за границу.

Огромные очереди уклонистов даже были видны из космоса. Впрочем, уехать из России смогли далеко не все. Ведь на государственных границах начали устанавливать мобильные военкоматы. Кроме того, списки призывников передали в аэропорты.

Чтобы избежать "могилизации" российский айтишник переселился в лес. Теперь мужчина живет и работает в палатке. Уверяет, что это все равно лучше, чем условия, в которых находятся мобилизованные россияне.

Кстати, российские военные комиссары жалуются, что призывники не открывают дверь. Так что придумали новый способ вручения повесток. Например, в Воронеже их разносят учителя. Между тем, российские мобилизованные с каждым днем все больше жалуются на отсутствие одежды, еды и другого снаряжения.

Вас может заинтересовать – куда бегут россияне после объявления "частичной мобилизации": смотрите видео