Ты стоишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае: россиянка набросилась на мэра затопленного Орска
В России продолжается сезон больших паводков, который начался с прорыва дамбы на Урале в районе Орска. Вода уже покинула город-пионер, оставив его жителям кучу проблем.
Подтопленные и разрушенные дома, перебои с электричеством и водоснабжением, передвижение на лодках и расцвет мародерства – новая реальность для жителей Орска. Поэтому на встрече с городским головой Василием Козупицей они не скрывали своих эмоций.
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"Имейте совесть"
Так, российские СМИ распространили видео, на котором одна из жительниц Орска выразила свое возмущение прямо в лицо мэру.
Женщина заявила, что люди уже две недели не получают помощи. Зато представители власти не поднимают трубки и ничего не делают.
Муж у меня за что погиб? За то, что ты ж*п* здесь свою прикрывал и стоял красным?
– кричит россиянка на Козупицу.
Она указывает на то, что чиновник в белой рубашке, а тем временем жители Орска две недели без денег и без воды.
Ты сидишь в чистых штанах, а твой сын – в Дубае. Не стыдно ли?,
– обвиняет женщина чиновника.
На видео слышны одобрительные возгласы других горожан, которые выражают россиянке свою полную поддержку.
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"А после нас хоть потоп"
- Ранее российские расследователи из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального установили, что сын мэра Орска Николай Козупица живет в Дубае.
- Из страны – агрессора мужчина выехал сразу как там объявили частичную мобилизацию осенью 2022 года. Некоторое время он проживал в Саудовской Аравии на вилле.
- Пока жители Орска страдают от гуманитарного кризиса, сын городского головы ведет роскошную жизнь за рубежом.
- Так, в ОАЭ Козупица – младший приобрел квартиру площадью более 90 квадратных метров в элитном комплексе Binghatti Nova с бассейном и тренажерным залом за месяц до наводнения – в марте.
- Стоимость этой недвижимости составляет 353,6 тысячи долларов.
- Между тем отец оправдывает побег сына. Говорит, что ему тоже не сладко, ведь на Среднем Востоке очень жаркий климат.