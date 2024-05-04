"Хорошо, что стал на мину": россиянка обрадовалась, что сын-оккупант вернулся с фронта без конечности
В России мать обрадовалась, что ее сын, который воевал в Украине, вернулся домой без конечности. Он стал на мину и получил ранение, но выжил.
Россиянин Алексей Воронин пошел воевать против Украины из-за долгов и кредитов. Он вернулся домой без конечности, однако радуется, что получил компенсацию и смог купить квартиру, передает 24 Канал.
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Если бы имел право выбора, то не уходил бы
В разговоре с российскими журналистами Алексей рассказал, что жил за чертой бедности, пока не подписал контракт и не попал в Украину. Мать оккупанта тоже радуется, что он теперь без конечности, но с квартирой.
Он сразу мне позвонил и сказал: "Мама, я иду на войну". Не отказывала, просто ревела. Говорил: "Мама, все равно надо ехать, кредиты же платить надо",
– рассказала мать захватчика.
Российский военный признался, что пошел на фронт с надеждой, что ему "повезет". Также он рассказал, что не шел бы на войну, если бы имел право выбора.
Может, и хорошо, что он стал на мину. Остался жив. Все ребята, которые с ним были, все погибли,
– добавила мать оккупанта.
Оккупант также поделился, что не жалеет обо всем, что произошло, ведь он теперь имеет все "о чем думал и мечтал".
Потери России на 4 мая 2024 года
Украинские защитники продолжают давать отпор врагу, нанося ему немалые потери. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1260 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла более 470 тысяч личного состава. Также на металлолом превратились тысячи единиц российской техники, стоимость которой достигает миллионов долларов.
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 473 400 (+1260) человек,
- танков – 7366 (+12),
- боевых бронированных машин – 14 156 (+27),
- артиллерийских систем – 12 148 (+46),
- РСЗО – 1055 (+2),
- средств ПВО – 788 (+2),
- самолетов – 348 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9 611 (+31),
- крылатых ракет – 2127 (+1),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 337 (+71),
- специальной техники – 2001 (+8).