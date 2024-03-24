Оказалось "шуткой": россиянка в аэропорту "Шереметьево" солгала о наличии у нее бомбы

Российские пропагандисты распространяли информацию, что у одной из пассажирок в аэропорту "Шереметьево" якобы была бомба в рюкзаке. В конце концов оказалось, что информация, которую предоставила сама пассажирка, оказалась ложной.

По предварительной информации, это была просто нелепая “шутка” пассажирки-россиянки, которая на самом деле не имела бомбу с собой. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россиянка "пошутила" о бомбе, которую "везла с собой"

Российские пропагандисты, со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны-агрессора, отметили, что выражение пассажирки самолета в "Шереметьево" о взрывчатке оказалась "шуткой" к стюардессе.

По словам россиян, женщина была недовольна тем, что когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. После этого она бросила работнице самолета фразу: "Хватит разговаривать, потому что бомбу у меня в рюкзаке пропустишь".

Стоит отметить, что после этого экипаж российского воздушного судна вызвал полицию. Пассажирку задержали, впоследствии ее рюкзак проверили и никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

Сейчас дальнейшая судьба пассажирки, которая пошутила о "бомбе" со стюардессой – неизвестна. Однако она, скорее всего, будет нести ответственность за свою "шутку".

В "Шереметьево" произошел "инцидент" с бомбой