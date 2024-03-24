Оказалось "шуткой": россиянка в аэропорту "Шереметьево" солгала о наличии у нее бомбы
Российские пропагандисты распространяли информацию, что у одной из пассажирок в аэропорту "Шереметьево" якобы была бомба в рюкзаке. В конце концов оказалось, что информация, которую предоставила сама пассажирка, оказалась ложной.
По предварительной информации, это была просто нелепая “шутка” пассажирки-россиянки, которая на самом деле не имела бомбу с собой. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Россиянка "пошутила" о бомбе, которую "везла с собой"
Российские пропагандисты, со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны-агрессора, отметили, что выражение пассажирки самолета в "Шереметьево" о взрывчатке оказалась "шуткой" к стюардессе.
По словам россиян, женщина была недовольна тем, что когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. После этого она бросила работнице самолета фразу: "Хватит разговаривать, потому что бомбу у меня в рюкзаке пропустишь".
Стоит отметить, что после этого экипаж российского воздушного судна вызвал полицию. Пассажирку задержали, впоследствии ее рюкзак проверили и никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.
Сейчас дальнейшая судьба пассажирки, которая пошутила о "бомбе" со стюардессой – неизвестна. Однако она, скорее всего, будет нести ответственность за свою "шутку".
В "Шереметьево" произошел "инцидент" с бомбой
- Российские пропагандисты заявляли, что 24 марта одна из пассажирок самолета, находившегося в московском аэропорту "Шереметьево" заявила стюардессе, что, мол, имела с собой бомбу. Инцидент мог произойти, когда женщина поднималась на борт самолета.
- Очевидцы отметили, что пассажирка "вела себя агрессивно, а также перемещалась с места на место". Между тем на место прибыли российские правоохранители, которые проводили в самолете и вблизи него оперативные мероприятия.
- Россияне также отметили, что в "Шереметьево" минимум на час задержан рейс "Москва – Ереван". Сначала "Боинг 737-800" должен был вылететь в 14:30.
- Однако вместе с этим новый инцидент с "бомбой" случился в российском Санкт-Петербурге. Там эвакуировали людей из торгового центра "Лондон мол" из-за сообщения мужчины о бомбе.
- Стоит отметить, что самого россиянина правоохранители уже задержали. Однако мужчина не признается куда заложил взрывчатку в торговом центре.