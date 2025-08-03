Уже не впервые сообщалось, что российское командование начало бросать на штурмы женщин. Такой случай удалось зафиксировать впервые за время активных боев под Покровском.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3 бригаду оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Нацгвардии.

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Как россиянка штурмовала Покровск?

в "Спартане" рассказали, что за время активных боев за Покровск наши военные видели уже много: и "штурмовиков" на костылях, и бывших заключенных, и оккупантов под действием наркотических веществ.

Но женщину во время штурма этого населенного пункта увидели впервые.

Дроны "Спартана" не выбирают: каждый, кто пришел на украинскую землю, – враг, который будет уничтожен,

– отметили в бригаде.

Как россиянка пыталась штурмовать Покровск: смотрите видео

К слову, россияне, в частности по меньшей мере 3 женщины, на днях пытались прорваться в Часов Яр.

Причиной, почему российское командование бросает в мясорубку даже женщин, называют критические потери личного состава.