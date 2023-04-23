Оккупанты совершили групповой авиаудар на Херсонщину: есть разрушение гражданской инфраструктуры
Источник:ОК "Юг"
Российские террористы снова обстреливают Херсонскую область. В воскресенье, 23 апреля, оккупанты сбросили на Херсонский район 5 авиабомб.
Для этого враг применил групповой авианалет, использовав 4 Су-35. В результате атаки разрушениям подверглись частные дома, жертв нет.
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Какая ситуация в Херсонской области
За сутки по акватории Днепро-Бугского лимана и не менее 5 населенных пунктов Херсонского и Береславского районов зафиксировали 56 вражеских обстрелов. В Херсоне ранения получил 1 гражданский человек.
Один житель области взорвался на обочине дороги между населенными пунктами на неизвестном взрывном устройстве. Еще 2 гражданских в Снигиревке, на Николаевщине, получили ранения при подрыве на минно-взрывном устройстве.
Успехи Сил обороны на Юге
В ОК "Юг" отмечают, что за прошедшие сутки наша авиация нанесла удар по сосредоточению живой силы и техники противника в Скадовском районе. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили:
- 13 окупантов,
- 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет"
- антидроновое ружье,
- 2 танка Т-62/72,
- 2 артиллерийские установки,
- миномет,
- автомобиль,
- наблюдательный пункт,
- полевой пункт боеснабжения.
По состоянию на 23 апреля вражеская корабельная группировка в Черном море состоит из 10 кораблей, среди которых: 1 большой десантный корабль и 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "Калибрами".
В ISW отмечают, что ВСУ заняли левый берег Днепра
- Институт изучения войны опубликовал ежедневный отчет, в котором отметил, что Силы обороны заняли позиции на левом берегу Херсона.
- Аналитики отмечают, что российские "военкоры" предоставили географические данные, подтверждающие, что "украинские силы заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек и продвинулись к Северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к Западу от Дачи".
- Однако спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк призвала украинцев набраться терпения по поводу хороших новостей с левого берега Днепра в Херсонской области.
- "Очень сложная работа продолжается, когда нужно постичь такое препятствие, как Днепр, когда линия фронта проходит столь широкой, мощной рекой. Условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока это не будет безопасно для наших военных", – подчеркнула Наталья Гуменюк.