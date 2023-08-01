Пьяные оккупанты забрели в наш окоп, – лейтенант ВСУ о несуразности россиян на фронте
Российская армия в Украине демонстрирует максимальный непрофессионализм. Оккупанты пьют на фронте и вообще не понимают ситуацию на поле боя.
Об этом 24 Каналу сказал лейтенант батальона "Свобода" Роман Конон. У россиян огромные проблемы в логистике, а также нет слаженности на уровне командования.
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Нередки случаи, когда россияне у себя на позициях пьянствовали, и даже были такие, которые перепутали окопы и пьяными забрели к нашим ребятам, откуда и попали в плен. Это – результат скрытой мобилизации в России: все эти "русские ваньки", которые где-то в глубинке бездельничали, оказались в аду под Бахмутом,
– отметил военный ВСУ.
Он подчеркнул, что сравнивать профессионализм украинской армии с российским оскорбительно для Вооруженных Сил Украины. Для сравнения, нашим военным удавалось со второго выстрела попасть в цель из миномета, тогда как обычно, чтобы пристреляться, нужно пять – семь мин.
Каждый шаг дается кровью
Каждый день украинские герои борются за свободу для Украины ценой своих жизней. Каждый освобожденный метр украинской земли приобретается кровью наших военнослужащих, кровью украинцев.
Чтобы изгнать россиян, нужен паритет в небе
Чтобы наступление ВСУ было более эффективным, а также более безопасным для жизни наших воинов, нам нужно больше артиллерийских установок, "глаз" в небе, бронированной техники, которая спасает нашу пехоту на передовых позициях и паритет в воздухе.
"Россияне сейчас авиацией пользуются достаточно сильно, мы конечно тоже используем самолеты, но в этом плане пока немного отстаем. Нам нужно новейшее вооружение, а умеющие им пользоваться профессионалы у нас есть", – добавил Роман Конон.
Ситуация на фронте: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 1 августа сообщила, что в течение прошлой недели ВСУ на Юге и Востоке удалось освободить 14 квадратных километров.
- Маляр подчеркнула, что информацию об успехе ВСУ обновляют за неделю, потому что ситуация изо дня в день нестабильна, все может измениться, а войска – не всегда закрепляются сразу. К примеру, на Юге на прошлой неделе освободили 12 квадратных километров, а за все время наступления – 204 квадратных километра.
- Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый сообщил, что Купянско-Лиманское направление остается одним из самых горячих на фронте. Градус эскалации на этом направлении снова повысился.
- 27 июля вечером украинские защитники освободили от российских захватчиков Старомайорское, что в Волновахском районе Донецкой области.