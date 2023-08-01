Пьяные оккупанты забрели в наш окоп, – лейтенант ВСУ о несуразности россиян на фронте

Российская армия в Украине демонстрирует максимальный непрофессионализм. Оккупанты пьют на фронте и вообще не понимают ситуацию на поле боя.

Об этом 24 Каналу сказал лейтенант батальона "Свобода" Роман Конон. У россиян огромные проблемы в логистике, а также нет слаженности на уровне командования.

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Нередки случаи, когда россияне у себя на позициях пьянствовали, и даже были такие, которые перепутали окопы и пьяными забрели к нашим ребятам, откуда и попали в плен. Это – результат скрытой мобилизации в России: все эти "русские ваньки", которые где-то в глубинке бездельничали, оказались в аду под Бахмутом,

– отметил военный ВСУ.

Он подчеркнул, что сравнивать профессионализм украинской армии с российским оскорбительно для Вооруженных Сил Украины. Для сравнения, нашим военным удавалось со второго выстрела попасть в цель из миномета, тогда как обычно, чтобы пристреляться, нужно пять – семь мин.

Каждый шаг дается кровью

Каждый день украинские герои борются за свободу для Украины ценой своих жизней. Каждый освобожденный метр украинской земли приобретается кровью наших военнослужащих, кровью украинцев.

"Мы, батальон "Свобода", и все подразделения, которые здесь находятся – стоим на позициях, и наносим противнику большие потери. Недавно оккупанты пытались прорвать нашу линию обороны массированной танковой атакой, по результатам которой у них сгорели все танки, они понесли огромные потери живой силой", – сообщил лейтенант.

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