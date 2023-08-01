Про це 24 Каналу сказав лейтенант батальйону "Свобода" Роман Конон. У росіян величезні проблеми у логістиці, а також немає злагодженості на рівні командування.

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Непоодинокі випадки, коли окупанти у себе на позиціях пиячили, і навіть були ті, що переплутали окопи й п'яними забрели до наших хлопців, звідки й потрапили у полон. Це – результат прихованої мобілізації у Росії: всі ці "руські ваньки", які десь в глибинці байдикували, опинилися у пеклі під Бахмутом,

– зазначив військовий ЗСУ.

Він наголосив, що порівнювати професіоналізм українського війська із російським образливо для Збройних Сил України. Для порівняння, нашим військовим вдавалося з другого пострілу потрапити у ціль з міномета, тоді як зазвичай, щоб пристрілятися, треба п'ять – сім мін.

Кожен крок дається кров'ю

Щодня українські герої виборюють свободу для України ціною своїх життів. Кожен звільнений метр української землі здобувається кров'ю наших військовослужбовців.

"Ми, батальйон "Свобода", і всі підрозділи, які тут знаходяться – стоїмо на позиціях і завдаємо противнику великих втрат. Нещодавно армія ворога намагалась прорвати нашу лінію оборони масованою танковою атакою, за результатами якої у них згоріли усі танки, окупанти понесли величезну кількість втрат живою силою", – повідомив лейтенант.

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