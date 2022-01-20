Российская армия может привлечь свои силы за несколько часов, – минобороны Литвы

В Литве заявили, что возможности России по применению военной силы сократились от месяцев до часов. Вильнюс считает, что дальнейшая эскалация вполне вероятна.

Россия может атаковать Украину, чтобы "активизировать переговоры" с Западом. Об этом сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Россия может применить военную силу

Анушаускас отметил, что время на привлечение российской армии – минимальное. Решение о применении Вооруженных сил в России не потребует много времени для согласования.

Если в прошлом году мы могли наблюдать это в течение месяца, то теперь все сократилось до часов,

– подчеркнул чиновник.

Он добавил, что во время учений "Запад-2021" в последние годы практиковали масштабную передислокацию и сосредоточение воинских частей.

"Скидки" для агрессоров никогда не останавливали их

Литовский министр, опираясь на исторический опыт, заметил: "скидки" агрессорам никогда не останавливали их действия. Он предположил, если России сделать много этих "скидок", это лишь активизирует ее.

По словам Анушаускаса, Кремль будет максимально давить. Поэтому дальнейшая военная эскалация России против Украины, по его мнению, вполне возможна.

"Думаю, что в ближайшее время она (Россия – 24 канал) активизирует военные элементы против Украины, чтобы переговоры были более благоприятными. Это практика агрессоров, это не новость в истории", – подытожил Анушаускас.

Последние новости об угрозе нападения России

Стягивать войска к украинским границам Москва начала еще в октябре 2021 года. Тогда глава разведки Кирилл Буданов предупредил, что Кремль может атаковать в январе – феврале 2022.

Уже американская разведка в январе предостерегла, что Россия может сфабриковать повод для нападения на Украину. Допускают, что может повториться сценарий 2014 года.

В Госдепе беспокоятся, что Кремль может напасть на Украину с территории Беларуси. Россия и туда стягивает войска, хотя уверяет, что только для совместных с Минском учений.

Владимир Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать из-за возможного вторжения России. Президент обратился с просьбой не распространять фейки о войне.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что в случае нападения России на Украину ее будет ждать экономическая катастрофа.

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