Мешают одну колоду карт, – сказал Мусиенко, как армии России помогут кадровые перестановки

За время полномасштабной войны в российской армии произошло значительное количество кадровых изменений, которые точно не усиливают оккупантов. Это играет на руку Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он предполагает, что внутри России действительно есть группа силовиков или других влиятельных людей, которые хотят сместить Путина. Это также отражается и на российской армии.

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Понятно, что эти люди не хотят хорошего будущего Украины. Однако сейчас ситуативно им может быть выгодно, чтобы контрнаступление ВСУ произошло успешно.

Там может действовать "фронда" силовиков. Они заинтересованы в том, чтобы Путин покинул свой пост. Но мотивация у них разная, хоть они и не желают светлого будущего Украине. Поэтому они сейчас заинтересованы, чтобы украинское контрнаступление было успешным, что и влияет на армию. Однако там тоже есть другая часть, которая будет выполнять приказы. Эти два подхода борются между собой,

– отметил Мусиенко.

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Повлияют ли кадровые перестановки на российскую армию перед контрнаступлением ВСУ

Как подчеркнул Мусиенко, во время полномасштабной войны в российском военном командовании регулярно проходят кадровые перестановки. Но особенно ничего не меняется. Для приказа "стоят насмерть" много ума не нужно.

За год полномасштабной войны в российских войсках частенько были кадровые перестановки. Влияют ли они положительно? Наверное, нет. Там все идет из одной колоды карт. Из одних академий, училищ, родов войск. Так называемые "сослуживцы". Поэтому они будут действовать прогнозируемо, как и действовали,

– считает Мусиенко.

Ситуация в российской армии: коротко