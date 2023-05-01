Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він припускає, що всередині Росії дійсно є група силовиків чи інших впливових людей, які мають на меті змістити Путіна. Це також відображається і на російській армії.

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Зрозуміло, що ці люди не бажають хорошого майбутнього Україні. Однак зараз ситуативно їм може бути вигідно, щоб контрнаступ ЗСУ відбувся успішно.

Там може діяти "фронда" силовиків. Вони зацікавлені в тому, щоб Путін полишив свою посаду. Але мотивація в них різна, хоч вони і не бажають світлого майбутнього Україні. Тому вони зараз зацікавлені, щоб український контрнаступ був успішним, що й впливає на армію. Однак там також є інша частина, яка буде виконувати накази. Ці два підходи борються між собою,

– зазначив Мусієнко.

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Чи вплинуть кадрові зміни на російську армію перед контрнаступом ЗСУ

Як наголосив Мусієнко, упродовж повномасштабної війни в російському військовому командуванні регулярно відбуваються кадрові перестановки. Але особливо нічого не змінюється. Для наказу "стоять насмєрть" багато розуму не треба.

За рік повномасштабної війни у російських військах часто були кадрові перестановки. Чи вони впливають позитивно? Мабуть, що ні. Там все йде з однієї колоди карт. З одних академій, училищ, родів військ. Так звані "сослуживці". Тому вони будуть діяти прогнозовано, як і діяли,

– вважає Мусієнко.

Ситуація в російській армії: коротко