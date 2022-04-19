Российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску: есть погибший

Оккупанты ударили 19 апреля по Краматорску. Сейчас известно о по меньшей мере 1 погибшем.

Об этом сообщил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Он отметил, что били по инфраструктуре.

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"В результате ударов один человек погиб. Еще трое получили ранения. Медики борются за их жизни", – сказал Кириленко.

Павел Кириленко об обстреле Краматорска: смотрите видео

Гражданские в опасности

Гражданские в Донецкой области, в частности в Краматорске, находятся в особой опасности. Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Ранее, 8 апреля, россияне атаковали вокзал в Краматорске. На момент обстрела там находились тысячи людей. Россияне убили более 50 украинцев.