Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес в разговоре с 24 Каналом оценил способность России продолжать боевые действия. Он объяснил, в чём сегодня заключаются проблемы россиян, мешающие им активно продвигаться на фронте.

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Почему россияне на фронте оказались в тупике?

Годжес отметил, что военно-теоретическая концепция кульминационной точки, о которой говорили Клаузевиц (прусский генерал, – 24 Канал) и Жомини (известный военный теоретик XIX века, – 24 Канал), свидетельствует о том, что противник достиг точки истощения. Они не могут продвигаться дальше либо из-за нехватки снабжения, либо из-за больших потерь.

Я бы не стал утверждать, что у российских наземных сил закончились люди или снабжение. Дело в том, что у них закончились идеи. Они до сих пор пытаются повторять то, что делали на протяжении последних четырех лет. И пока они не придумают, как прорвать линию обороны Украины, пока россияне не поймут, как это сделать, думаю, ситуация будет оставаться в тупике. По крайней мере, для российской стороны,

– пояснил он.

В то же время это означает, что украинцам, по словам генерал-лейтенанта в отставке, удалось сократить количество военнослужащих, подвергающихся риску на линии фронта. Однако при этом украинские силы всё равно не смогут сдвинуть зону поражения в другую сторону, пока Киев не найдёт способ буквально изменить положение дел.

Годжес объяснил, достигли ли россияне своего предела в войне: смотрите видео

Украина, по его мнению, частично добивается этого, уничтожая российскую логистику, колонны снабжения, мосты и всё, что расположено на юго-востоке. Это правильная стратегия. И тогда, возможно, произойдет возвращение к более маневренным боевым действиям.

Сейчас я не готов утверждать, что Россия достигла своего предела. Я не настаиваю на том, что у россиян закончились ресурсы для ведения войны. Я лишь констатирую факт, что сейчас они просто не могут продвигаться вперёд,

– подчеркнул Бен Годжес.

Он пояснил, что ранее говорил об атаках на Киев, но тогда его раскритиковали за то, что он ошибся в оценке того, достигла ли российская сторона своего предела. Однако Годжес не имел в виду, что оккупанты достигли предела своих возможностей в масштабах всей войны.

Отметим, что, по словам доктора исторических наук, профессора Украинского католического университета Ярослава Грицака, о переломе в войне пока еще рано говорить. Однако на фоне того, что Украина владеет инициативой на фронте, активно атакует объекты на территории России и пользуется поддержкой западных партнеров, у нее сегодня появилось окно возможностей. Также важно, по его словам, сможет ли Украина воспользоваться тем преимуществом, которое у нее есть сейчас.