Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес у розмові з 24 Каналом оцінив спроможності Росії продовжувати бойові дії. Він пояснив, у чому сьогодні полягають проблеми росіян, які заважають їм активно просуватися на фронті.

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Чому росіяни на фронті опинилися у глухому куті?

Годжес зауважив, що військово-теоретична концепція кульмінаційної точки, про яку зазначали Клаузевіц (пруський генерал, – 24 Канал) та Жоміні (відомий воєнний теоретик ХІХ століття, – 24 Канал), свідчить, що супротивник досяг точки виснаження. Вони не можуть просуватися далі або через брак постачання, або через великі втрати.

Я не став би стверджувати, що в російських наземних силах закінчилися люди чи постачання. Річ у тім, що у них закінчилися ідеї. Вони досі намагаються повторювати те, що робили упродовж останніх чотирьох років. І поки вони не придумають, як прорвати лінію оборони України, поки росіяни не зрозуміють, як це зробити, думаю, ситуація залишатиметься у глухому куті. Принаймні для російської сторони,

– пояснив він.

Водночас це означає, що українцям, за словами генерал-лейтенанта у відставці, вдалося скоротити кількість військовослужбовців, які наражаються на ризик на лінії фронту. Однак при цьому українські сили все одно не зможуть зрушити зону поразки в інший бік, поки Київ не знайде спосіб буквально змінити становище.

Годжес пояснив, чи досягли росіяни своєї межі у війні: дивіться відео

Україна, на його думку, частково домагається цього, знищуючи російську логістику, колони постачання, мости та все, що розташоване на південному сході. Це правильна стратегія. І тоді, можливо, відбудеться повернення до більш маневрених бойових дій.

Зараз я не готовий стверджувати, що Росія досягла своєї межі. Я не наполягаю на тому, що у росіян закінчилися ресурси для ведення війни. Я лише констатую факт, що зараз вони просто не можуть просуватися вперед,

– підкреслив Бен Годжес.

Він пояснив, що раніше говорив про атаки на Київ, але тоді його розкритикували за те, що він помилився в оцінці того, чи досягла російська сторона своєї межі. Проте Годжес не мав на увазі, що окупанти досягли межі можливостей у масштабі всієї війни.

Зазначимо, що за словами доктора історичних наук, професора Українського католицького університету Ярослава Грицака, про злам у війні наразі ще зарано говорити. Однак на тлі того, що Україна має ініціативу на фронті, активно атакує об'єкти на території Росії і має підтримку західних партнерів, у неї сьогодні з'явилося вікно можливостей. Також важливо, за його словами, чи зможе Україна скористатися тою перевагою, яку має нині.