Российская армия на территории Украины деморализована и истощена, – генерал

Эксминистр обороны Украины Виталий Радецкий отметил, что российские войска вдоль границы Украины истощены. Вражеские бойцы, мол, устали от "потасовки".

Российские военные говорят, что война им не нужна, – генерал

Бывший чиновник отметил, что когда-то учился со многими россиянами в военной Академии Фрунзе в Москве и академии генерального штаба России. Радецкий по-прежнему поддерживает с ними связь.

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Некоторые из знакомых генерала занимают в России высшие военные должности, кто-то находится на обычной службе. Поэтому Радецкий, мол, знает, какая атмосфера царит в российском войске.

Сегодня войска России истощены, устали и уже деморализованы. Потому что сегодня та "потасовка", которая есть на российской территории вдоль границы, начиная от Беларуси и заканчивая сюда, в Харьков, - постоянное напряжение, и они - все эти люди - говорят: "Нам эта война, эти маневры не нужны",

– подчеркнул генерал.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!