Российская армия на территории Украины деморализована и истощена, – генерал
Источник:"ГОРДОН"
Эксминистр обороны Украины Виталий Радецкий отметил, что российские войска вдоль границы Украины истощены. Вражеские бойцы, мол, устали от "потасовки".
Российские военные говорят, что война им не нужна, – генерал
Бывший чиновник отметил, что когда-то учился со многими россиянами в военной Академии Фрунзе в Москве и академии генерального штаба России. Радецкий по-прежнему поддерживает с ними связь.
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Некоторые из знакомых генерала занимают в России высшие военные должности, кто-то находится на обычной службе. Поэтому Радецкий, мол, знает, какая атмосфера царит в российском войске.
Сегодня войска России истощены, устали и уже деморализованы. Потому что сегодня та "потасовка", которая есть на российской территории вдоль границы, начиная от Беларуси и заканчивая сюда, в Харьков, - постоянное напряжение, и они - все эти люди - говорят: "Нам эта война, эти маневры не нужны",
– подчеркнул генерал.
Что известно про армию агрессора возле наших границ
- 15 февраля минобороны России сообщило, что завершает часть учений и частично отводит свои войска от Украины. Однако украинская и американская разведки отрицали эту информацию.
- В Белом доме даже отметили, что количество российских военных увеличилось на 7 тысяч.
- 18 февраля в России заявили, что якобы уводят свои танки "за тысячи километров" от границы с Украиной.
- Глава Пентагона Ллойд Остин позвонит министру обороны России Сергею Шойгу, чтобы обсудить ситуацию возле Украины.
- Кроме того, Остин рассказывал, что российские военные увеличивают запасы крови. Кровь нужна, чтобы спасать раненых бойцов.
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