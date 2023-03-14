Артиллерийские возможности России падают: там используют боеприпасы СССР
Как известно, россияне не рассчитывали на столь затяжную войну, хотя и готовились к ней долго. Уже сейчас ощущается уменьшение боевого потенциала их артиллерии.
Причиной становится использование боеприпасов 40-50-летней давности. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.
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В Британской разведке сообщили, что за неимением снарядов в России вводят лимиты по их использованию на отдельных участках фронта.
Военный эксперт считает, что информация от британской разведки подтверждена.
Россия сейчас использует снаряды, в которых истек срок эксплуатации, некоторые из них достались в наследство еще от Советского Союза, а значит, чтобы их более-менее привести в порядок необходимое время.
В России устаревшие снаряды
Федоров отметил, что для артиллерийских снарядов, хранящихся в правильных условиях, установлен срок использования – до 10 лет. В свою очередь российским снарядам, доставшимся от СССР, может быть более 40 – 50 лет.
Части, производимые из латуни, например, гильзы покрываются налетом, окисляются, а стальные части покрываются ржавчиной,
– подчеркнул говорящий.
Такие боеприпасы требуют тщательного осмотра и очищения. А это в разы умаляет артиллерийские возможности России, сообщил Федоров.
Подготовка таких снарядов к использованию занимает много времени. Поэтому боевой потенциал российской артиллерии в результате использования устаревших снарядов значительно уменьшается, резюмировал военный эксперт.
Федоров о русской артиллерии: смотреть видео
Потенциал российского ВПК падает
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