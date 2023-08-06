Тактика смешанных ракетных атак: в ОК "Юг" сказали, на чем Россия сосредотачивает удары
В течение 5–6 августа российские оккупанты снова нанесли массированный удар по Украине. Враг сместил внимание с портовой инфраструктуры на другие объекты.
Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Как известно, россияне выпустили "Калибры", "Кинжалы" и ракеты Х-101, но украинская ПВО отработала успешно.
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Раньше враг целил именно в портовую инфраструктуру, подтверждая выход из зерновой сделки. Однако последние удары перепрофилировал.
"Определенно готовили "поздравление" ко Дню Воздушных сил, поскольку основные удары предназначались для соответствующей инфраструктуры, связанной с мощностями именно этого рода войск", – отметила Гуменюк.
Так, россияне целились именно по Староконстантинову в Хмельницкой области. Там расположен аэродром, который с самого начала полномасштабного вторжения не дает покоя оккупантам.Обратите внимание! В Украине 6 августа отмечают День Воздушных сил. Защитники неба одними из первых приняли бой с российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения и испортили Владимиру Путину реализацию плана взять "Киев за три дня".
С чем еще связана очередная атака россиян
Как известно, 5 августа в Саудовской Аравии стартовал саммит, посвященный миру в Украине. В нем участвуют лидеры более 40 государств, но Россию не пригласили.
"Это была ожидаемая реакция россиян на деятельность мирового сообщества – когда без них решают, что с ними делать. Они часто предпринимают такие атаки именно во время активности мировых лидеров", – констатировала Гуменюк.
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Российские атаки на Украину: последние новости
- В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробаллистических ракеты Х-47 "Кинжал".
- Ночью 6 августа оккупанты продолжили атаку дронами, крылатыми ракетами "Калибр" (из акватории Черного моря) и крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Силы обороны уничтожили большинство из них.
- В результате российской атаки пострадали окрестности Запорожья. Взрывной волной были повреждены складские помещения объекта инфраструктуры.