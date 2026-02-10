Обесточивание в 3 общинах: ночью Россия цинично ударила по энергообъектам в Одесской области
- В ночь на 10 февраля российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру Одесской области.
- Часть жителей осталась без света.
Вражеские войска продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру с целью оставить украинцев без света и тепла. Под ударом оккупантов ночью 10 февраля была Одесская область.
Там возник пожар после российского удара. Детали атаки сообщил глава местной ОВА Олег Кипер.
Читайте также Количество атак на Запорожье уменьшилось: ОВА назвала причину и рассказала о ситуации в регионе
Какие последствия вражеской атаки по Одесской области?
По данным Кипера, в южной части региона произошло повреждение объекта энергетики, там вспыхнул пожар. Фиксировали также повреждения админздания.
В ОВА добавили, что в результате удара обесточены населенные пункты в 3 общинах области. В то же время объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание от генераторов.
К счастью, информация о пострадавших не поступала. Ликвидация последствий и восстановление электроснабжения продолжается.
Кстати, из-за регулярных массированных ударов России в период сильных морозов значительное количество украинцев остается без электроснабжения и тепла. Как рассказал исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк в комментарии для 24 Канала, с наступлением весны и лета вопрос отопления несколько потеряет актуальность, впрочем перебои с электроэнергией могут сохраниться.
Где еще били россияне в последнее время?
Едва ли не весь вечер 9 февраля Харьков содрогался от взрывов, их фиксировали в частности около 18:54, 21:25, 21:34 и 21:57. В Шевченковском районе города в результате удара БПЛА типа "Молния" получили повреждения несколько автомобилей, в пятиэтажных домах выбило окна.
Днем того же дня взрывы прогремели и в Днепре, после чего над городом появился дым. Воздушные силы заранее сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
А утром 9 февраля российские войска атаковали Киевскую область дронами. По воздушным целям работали силы противовоздушной обороны.