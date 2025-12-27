Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала сообщила, что атака имела смертельные последствия и задела гражданскую застройку и транспортный участок. По ее словам, взрывная волна была настолько мощной, что ее почувствовали далеко от места попадания.

Смотрите также Зеленский отправился во Флориду на встречу с Трампом: по дороге – переговоры с лидерами Европы

Первые последствия удара по Харькову

Корреспондентка рассказала, что атака произошла около 16 часов, когда люди возвращались домой, а трафик был плотным. Она объяснила, что воронка на месте попадания выглядела относительно небольшой, однако ударная волна оказалась значительно сильнее, чем могло показаться с первого взгляда. Именно поэтому трагедия произошла непосредственно на проезжей части.

Сила взрывной волны очень мощная. Машину отбросило на соседнюю полосу движения за несколько десятков метров, там она загорелась и, к сожалению, водитель погиб,

– сообщила Черненко.

Она уточнила, что второй жертвой стал мужчина, который находился в припаркованном автомобиле неподалеку. По ее словам, он работал на станции технического обслуживания, а в момент взрыва находился в своем авто. Черненко отметила, что удар пришелся по гражданской зоне, где в это время было много людей и транспорта.

Еще одна жертва находилась в машине, которая была припаркована. Это работник СТО,

– сказала корреспондентка.

Повреждения получили гражданские объекты вдоль улицы и прилегающие территории. Она подчеркнула, что этот участок объединяет проезжую часть и жилой сектор, поэтому последствия почувствовали и водители, и жители окрестных домов.

Что известно о типе боеприпаса и масштабах поражения?

По предварительным данным удар по улице нанесли с территории Белгородской области. Еще две управляемые авиабомбы упали в окрестностях Харькова и там обошлось без разрушений.

Били из Белгородской области авиационной бомбой УМПБ-5. Это модифицированная бомба, которая пролетает большее расстояние, чем предыдущие,

– сообщила Черненко.

В результате атаки пострадали еще восемь человек, среди них девятимесячный ребенок и 73-летняя женщина. По ее словам, все пострадавшие были в легком состоянии, а части помощь оказали на месте. По состоянию на сейчас в больницах Харькова не осталось госпитализированных из-за этого удара.

После удара по Клочковской областная власть сообщила, что управляемая авиабомба попала прямо в дорожное покрытие на одной из ключевых гражданских артерий Харькова.

Очевидица, которая была неподалеку, рассказала, что в момент взрыва гуляла с собакой и видела, как мимо пролетели осколки. Она сказала, что сперва подумала, будто опасность миновала, но когда подошла ближе, увидела масштаб разрушений. По ее словам, пострадали по меньшей мере несколько домов в районе попадания.

Черненко также сообщила, что в городе продолжаются восстановительные работы. Зашивают выбитые окна, проверяют крыши, ремонтируют дорожное покрытие и контактные сети трамваев. На месте работает мобильный ЦНАП, где жители могут зафиксировать повреждения и получить юридическую помощь.

Что известно о последствиях атак за сутки в регионе?

Анна Черненко отметила, что удар по Харькову не был единственным за эти сутки. По ее словам, обстрелы фиксировали и в других населенных пунктах области, где также есть погибшие и пострадавшие среди гражданских. Всего за сутки из-за российских атак в регионе погибли четыре человека.

Она добавила, что в Харькове и области к медикам обратились почти десять человек с ранениями или последствиями взрывов. Части помощь оказали на месте, других доставляли в больницы. Данные продолжают уточнять, а службы и в дальнейшем фиксируют последствия обстрелов.

Что известно о последствиях атак по Харькову и области: