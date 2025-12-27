Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу повідомила, що атака мала смертельні наслідки й зачепила цивільну забудову та транспортну ділянку. За її словами, вибухова хвиля була настільки потужною, що її відчули далеко від місця влучання.
Перші наслідки удару по Харкову
Кореспондентка розповіла, що атака сталася близько 16 години, коли люди поверталися додому, а трафік був щільним. Вона пояснила, що вирва на місці влучання виглядала відносно невеликою, однак ударна хвиля виявилася значно сильнішою, ніж могло здатися з першого погляду. Саме через це трагедія сталася безпосередньо на проїжджій частині.
Сила вибухової хвилі дуже потужна. Автівку відкинуло на сусідню смугу руху за кількадесят метрів, там вона загорілася і, на жаль, водій загинув,
– повідомила Черненко.
Вона уточнила, що другою жертвою став чоловік, який перебував у припаркованому автомобілі неподалік. За її словами, він працював на станції технічного обслуговування, а в момент вибуху знаходився у своєму авто. Черненко наголосила, що удар припав по цивільній зоні, де в цей час було багато людей і транспорту.
Ще одна жертва перебувала в машині, яка була припаркована. Це працівник СТО,
– сказала кореспондентка.
Пошкодження отримали цивільні об'єкти вздовж вулиці та прилеглі території. Вона підкреслила, що ця ділянка поєднує проїжджу частину й житловий сектор, тому наслідки відчули і водії, і мешканці навколишніх будинків.
Що відомо про тип боєприпасу і масштаби ураження?
За попередніми даними удару по вулиці завдали з території Бєлгородської області. Ще дві керовані авіабомби впали на околицях Харкова й там обійшлося без руйнувань.
Били з Бєлгородської області авіаційною бомбою УМПБ-5. Це модифікована бомба, яка пролітає більшу відстань, ніж попередні,
– повідомила Черненко.
Внаслідок атаки постраждали ще восьмеро людей, серед них дев'ятимісячна дитина та 73-річна жінка. За її словами, всі постраждалі були в легкому стані, а частині допомогу надали на місці. Станом на зараз у лікарнях Харкова не залишилося госпіталізованих через цей удар.
Після удару по Клочківській обласна влада повідомила, що керована авіабомба влучила просто в дорожнє покриття на одній із ключових цивільних артерій Харкова.
Очевидиця, яка була неподалік, розповіла, що в момент вибуху гуляла з собакою і бачила, як повз пролетіли уламки. Вона сказала, що спершу подумала, ніби небезпека минула, але коли підійшла ближче, побачила масштаб руйнувань. За її словами, постраждали щонайменше кілька будинків у районі влучання.
Черненко також повідомила, що в місті тривають відновлювальні роботи. Зашивають вибиті вікна, перевіряють дахи, ремонтують дорожнє покриття та контактні мережі трамваїв. На місці працює мобільний ЦНАП, де мешканці можуть зафіксувати пошкодження й отримати юридичну допомогу.
Що відомо про наслідки атак за добу в регіоні?
Анна Черненко зазначила, що удар по Харкову не був єдиним за цю добу. За її словами, обстріли фіксували й в інших населених пунктах області, де також є загиблі та постраждалі серед цивільних. Загалом за добу через російські атаки в регіоні загинули четверо людей.
Вона додала, що в Харкові та області до медиків звернулися майже десятеро людей із пораненнями або наслідками вибухів. Частині допомогу надали на місці, інших доставляли до лікарень. Дані продовжують уточнювати, а служби й надалі фіксують наслідки обстрілів.
Що відомо про наслідки атак по Харкову та області:
- Увечері 26 грудня росіяни завдали ударів КАБами по Харкову та передмістю. Попередньо влучання зафіксували у Шевченківському районі. На місці виникла пожежа. Відомо про 2 загиблих і 6 поранених, один із постраждалих був у важкому стані. Пошкоджено автомобілі, а також вікна багатоповерхових і приватних будинків.
- Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Куп'янщину. Як повідомила кореспондентка Анна Черненко, під удар потрапив приватний будинок у селі Пристін. Також пошкоджено будівлю бібліотеки в селі Верхня Самара, а в селищі Орілька під ударом опинилися електромережі. Відомо про постраждалого 63-річного чоловіка, медики надали йому допомогу. За словами журналістки, останнім часом ворог здебільшого бив по енергетичних об'єктах, ремонтники продовжують роботи, а частина інформації не озвучується з міркувань безпеки.
- 24 грудня передмістя Харкова пережило три обстріли. Перші два були спрямовані на енергетичні об'єкти, зокрема на ТЕЦ. Перший удар стався близько 5:30. Попередньо застосували реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С". Далі, з 10:20 до 10:55, тривала серія ударів, за попередніми даними, ракетних. Унаслідок другої атаки загинув 51-річний чоловік, ще 13 людей отримали поранення, серед них працівники ТЕЦ та співробітники розташованого поруч транспортного підприємства.
- Міська влада повідомляла про значні пошкодження енергетичного об'єкта, через що зменшилася потужність теплопостачання, кілька районів частково без гарячої води, батареї стали прохолоднішими. Були короткочасні перебої з електропостачанням, до пів години, а також у роботі метрополітену й надземного електротранспорту. Окрім Харкова, під обстрілами були й інші населені пункти області, зокрема Золочів, який атакували двічі безпілотниками.