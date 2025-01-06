Из 1200 имеющихся в России самолетов 550 приближаются "к концу жизненного цикла", – СМИ

Россия сейчас имеет около 1200 боевых самолетов различных типов, в том числе стратегической авиации. В то же время около 550 из них приближаются "к концу жизненного цикла".

Об этом сообщает польский ресурс Defence24, передает 24 Канал. Российская оборонная промышленность не может изготовить достаточное количество новых самолетов для замены.

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В каком состоянии авиационный потенциал России

В то время как американские боевые самолеты создавались с расчетом 6 – 8 тысяч часов в воздухе (сейчас реализуются программы, направленные на увеличение этого срока до 12 тысяч часов и более), советские, а впоследствии и российские самолеты были рассчитаны на 4 (МиГ-29) или 5 тысяч (Су-27) часов полета.

Лишь около 340-360 боевых самолетов (Су-30, Су-34, Су-35, Су-57) можно считать относительно современными и прежде всего новыми – то есть произведенными после 2010 года. В случае возможной агрессии против НАТО в будущем только этот кластер и некоторые другие стратегические бомбардировщики смогут быть эффективно использованными в бою.

Майкл Бонерт, который давал оценку для Defense News и RAND, подсчитал, что только из-за эксплуатационного износа в 2024 году россиянам придется снять с вооружения около 60 боевых самолетов. И это без учета сбитых и уничтоженных украинской стороной.

Какие проблемы имеет Россия в производстве самолетов

В то же время в 2022 году оборонная промышленность России поставила на вооружение 27 новых боевых самолетов, в 2023 году – 24 единицы, а по итогам 2024 года – показатель сократился уже до 23 единиц.

Эти данные свидетельствуют о том, что Россия не только не смогла увеличить свои скромные мощности по производству самолетов, но и, похоже, слабеет. Это может быть связано с тем, что производство самолетов значительно сложнее, чем изготовление танков или боевых машин пехоты, и требует большого количества современных компонентов. Многие из них в России уже в дефиците или импортируются контрабандой по чрезвычайно высоким ценам.

Defence24 отмечает низкий уровень технической культуры в России (обслуживание по календарю, а не по состоянию), нехватку ресурсов для надлежащего обслуживания самолетов, коррупцию и плохую инфраструктуру, из-за чего самолеты держат под открытым небом, а не в ангарах с кондиционерами.

К слову, в ночь на 5 января дроны, вероятно, атаковали российский военный аэродром в Миллерово Ростовской области. Но авиационный эксперт Богдан Долинце предположил, что боевая авиация может не лететь на отдаленные аэродромы и экономить ресурсы, осуществляя там только технические посадки для перезарядки.