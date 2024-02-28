"Пилотами-желторотиками": авиаэксперт ответил, способна ли Россия пополнять потери летчиков

Темпы, с которыми Украина уничтожает российские самолеты, просто поражают. Едва ли не ежедневно армия оккупантов теряет свои воздушные суда. Кроме этого, серьезной проблемой является найти хорошо подготовленных пилотов.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что в год из военных учебных заведений россияне выпускают примерно 150 пилотов. Если учитывать то, что Украина ликвидировала более 340 российских самолетов, то можно говорить о почти 3 уничтоженных выпусках пилотов.

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Есть ли у России кем заменять пилотов

Пилоты, которые только закончили учебное заведение, еще не имеют достаточно опыта. Поэтому не являются полноценной заменой тем пилотам которые погибли, воюя против Украины.

Эти пилоты – "желторотые" мальчики. Они видели самолет, но отнюдь не являются пилотами, которые могут выполнять серьезные задачи. Если Украина сбила более 300 самолетов, то количество уничтоженных пилотов значительно больше,

– сказал Константин Криволап.

Например, на борту Су-34 всегда два пилота: один стреляет, другой наводит на цели. Даже если во время атаки пилоты успевают катапультироваться и выжить, они не могут пройти медицинскую комиссию раньше, чем через полгода. Более того, катапультирование – это сложная и очень тяжелая процедура, которую не так легко выполнить.

Во время Второй мировой войны советская армия готовила так называемых "скорострелов". Тогда были ускоренные выпуски пилотов, но это не дало нужного результата. Впоследствии их погибло очень большое количество.

Даже если россияне увеличивают набор в учебные заведения, то на фронте эти люди появятся не ранее чем через 5 – 6 лет. Поэтому ресурса, чтобы значительно увеличить их количество нет. Но стоит помнить, что россияне еще имеют сотни самолетов, поэтому запас пилотов у них также есть,

– отметил авиационный эксперт

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