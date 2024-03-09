В Сумскую область в очередной раз прорывалась российская ДРГ: детали последнего боя
Российские войска не прекращают попыток прорвать границу Украины в Сумской области. Пограничники успешно остановили врага в ночь на 7 марта.
В течение определенного времени наблюдалось снижение активности российских диверсионно-разведывательных групп, однако угроза от вражеских ДРГ никуда не исчезает. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, информирует 24 Канал.
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Детали боя с российскими диверсантами
Некоторое время мы видели снижение активности вражеских ДРГ и по Сумскому, и Харьковскому направлениям. Но, как видим, угроза никуда не исчезает. Враг продолжает использовать свои ДРГ, которые планируют или хотят зайти на наши территории,
– рассказал Демченко.
Демченко рассказал подробности последнего боя с вражеской ДРГ в Сумской оласти, где враг пытался прорвать границу. По словам представителя ГПСУ, украинские военные сразу открыли огонь по оккупантам.
В частности, как отметил Демченко, выбивать врага с нашей территории помогли и артиллерийские подразделения.
Кроме того, он рассказал, что враг не оставляет попыток использовать своих диверсантов и на Харьковском направлении.
"Поэтому пока будем иметь такого соседа – угроза захода ДРГ будет оставаться. Каждый день надо понимать, что враг обстреливает территорию Украины и в пределах Сумской, Харьковской, Черниговской областей из разнообразного вооружения. Ежедневно это сотни обстрелов. Сотня обстрелов, это собственно, больше чем количество прилетов по нашей территории", – резюмировал спикер ГПСУ.
Российская ДРГ пыталась прорвать границу в Сумской области: основное
- Украинские пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть на территории Сумской области.
- В ГПСУ рассказали, что в ночь на 7 марта пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась со стороны России.
- Там отметили, что украинские пограничники сразу открыли огонь по российской ДРГ из стрелкового оружия и гранатометов. В ГПСУ сообщили, что враг отступил, а его потери еще уточняются.