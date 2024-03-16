Российская ДРГ зашла на Сумщину: как встретили оккупантов наши защитники
Россия начала чаще обстреливать приграничье Сумщины. Если за весь 2023 год было 8 000 обстрелов, то только за 2 последних месяца их было уже более 3 000.
Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх заявил об увеличении опасности на границе Сумщины в последнее время. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Какая ситуация на Сумщине
Артюх сообщил, что в субботу, 16 марта, на север Сумщины зашла российская диверсионная группа. По его словам, украинские защитники своими активными действиями уничтожили оккупантов.
Глава Сумской ОГА также дал понять, что местные власти подготовились к возможным действиям российских оккупантов. В Сумской области подготовили защитные сооружения и значительно увеличили их количество. При этом Артюх отметил, что ВСУ защищают границу и наше небо.
Россия постоянно терроризирует Сумскую область
- В пятницу вечером, 15 марта, россияне нанесли ракетный удар по Конотопу. Оккупанты попали по гражданской инфраструктуре города.
- Недавно захватчики обстреляли радиотехнические объекты на территории Сумской области. Из-за этого часть Сумщины не могла принимать украинский телевизионный сигнал и радиосигнал.
- Ранее оккупанты атаковали населенный пункт в Ахтырском районе Сумской области. Россияне ударили по школе. К счастью, дети находились в укрытии и не пострадали.