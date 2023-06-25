Российская ДРГ пыталась прорваться через госграницу в Сумской области, – Генштаб

В Сумской области российская ДРГ пыталась прорваться через госграницу. Однако украинские защитники дали отпор врагу.

Вместе с тем, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За сутки произошли более 20 боевых столкновений.

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Какая ситуация на Севере

В Генштабе подчеркнули, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие и продолжает диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. Так, за прошедшие сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ.

Россияне пытались пересечь госграницу вблизи населенного пункта Родионовка, однако попытка была неудачной. Украинские защитники дали достойный отпор оккупантам – враг понес потери и отступил.

Смотрите на карте, где пыталась проникнуть ДРГ

Однако россияне продолжают обстреливать приграничные территории. На Севере враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Гремячка, Тимоновичи Черниговской области;

Ходыно, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Катериновка Сумской области;

Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочково, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Бударки, Круглое, Землянки, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области.

Успехи ВСУ за сутки

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также украинские защитники уничтожили разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

пункт управления,

3 района сосредоточения личного состава и военной техники,

склад боеприпасов,

станцию РЭБ,

3 вражеских артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Почему оккупанты подтянули ракетные комплексы в Сумскую область

В июне стало известно, что россияне перебросили на Сумщину дополнительные ракетные комплексы "Бал". Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что враг перебросил резервы на границу с Украиной, однако пока их не использует.

Возможно, такими действиями россияне пытаются запугать украинцев. Однако Жданов уверяет, что враг еще ни разу не применял "Бал" для атак по территории Украины. Он намекнул, если оккупанты запустят ракеты из этого комплекса, то очень быстро к ним может прийти "хлопок".

"Если этот комплекс таки применят, то могут прилететь какие-то неизвестные дроны", – заявил Жданов.