Разом з тим, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на Півночі

У Генштабі наголосили, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність й продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. Так, минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ.

Росіяни намагалися перетнути держкордон поблизу населеного пункту Родіонівка, проте спроба була невдалою. Українські захисники дали гідну відсіч окупантам – ворог зазнав втрат і відступив.

Дивіться на карті, де намагалася проникнути ДРГ

Проте росіяни продовжують обстрілювати прикордонні території. На Півночі ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

Грем'ячка, Тимоновичі Чернігівської області;

Ходине, Малушине, Козаче, Ворожба, Іскрисківщина, Павлівка, Катеринівка Сумської області;

Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне на Харківщині.

Успіхи ЗСУ за добу

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також українські захисники знищили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

пункт управління,

3 райони зосередження особового складу та військової техніки,

склад боєприпасів,

станцію РЕБ,

3 ворожих артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Чому окупанти підтягнули ракетні комплекси до Сумщини

У червні стало відомо, що росіяни перекинули на Сумщину додаткові ракетні комплекси "Бал". Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що ворог перекинув резерви на кордон з Україною, проте поки їх не використовує.

Можливо, такими діями росіяни намагаються залякати українців. Проте Жданов запевняє, що ворог ще жодного разу не застосовував "Бал" для атак по території України. Він натякнув, якщо окупанти запустять ракети з цього комплексу, то дуже швидко до них може завітати "бавовна".

"Якщо цей комплекс таки застосують, то можуть прилетіти якісь невідомі дрони", – заявив Жданов.