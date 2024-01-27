Российская ДРГ жестко расстреляла брата и сестру в Сумской области
Источник:Сумская ОВА
Утром 27 января российская ВРГ прорвалась в Сумскую область. Оккупанты убили двух гражданских людей – брата и сестру.
В Сумской ОВА сообщили, что утром 27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинского общества.
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В Сумской области вражеская ДРГ убила двух человек
Брат с сестрой, которых убили оккупанты, проживали в селе Андреевка Сумского района– это в 5-километровой приграничной зоне. оккупанты жестоко расстреляли их.
Село Андреевка в 5-километровой приграничной зоне: карта
В ОВА не предоставили подробностей трагедии, однако выразили соболезнования родным и близким погибших.
Попутно военная администрация призвала людей эвакуироваться из 5-километровой приграничной зоны Сумской области.
Еще раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. русские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий вы сохраните свою жизнь,
– сказал начальник Сумской ОВ Владимир Артюх.
Также продолжаются обстрелы Сумской области. Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов региона. Обстрелы потерпели Белопольская и Великописаревская общины.
Оккупанты били из минометов и гранатометов. Всего зафиксирован 61 взрыв.
Российские ДРГ терроризируют жителей Сумщины и Черниговщины
- Отметим, что враг активно применяет диверсионно-разведывательные группы на севере страны. Больше провокаций происходит именно на территориях Черниговской и Сумской областей.
- 10 января российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль в полукилометровой зоне в Черниговской области оккупанты били 63-летнего мужчину между селами Гремячка и Леоновка, который возвращался домой после того, как отвез своего ребенка на автобус в Семеновку.
- В ГНСУ отмечают, что на участке украинско-белорусской границы ситуация спокойная– активности работы враждебных ВРГ нет. Однако такая опасность существует, так что этот участок границы продолжают укреплять.
- В Объединенных силах ВСУ создали контрдиверсионные резервы. При необходимости они в течение считанных минут должны прибыть в район обнаружения противника.