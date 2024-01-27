Российская ДРГ жестко расстреляла брата и сестру в Сумской области

Утром 27 января российская ВРГ прорвалась в Сумскую область. Оккупанты убили двух гражданских людей – брата и сестру.

В Сумской ОВА сообщили, что утром 27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинского общества.

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В Сумской области вражеская ДРГ убила двух человек

Брат с сестрой, которых убили оккупанты, проживали в селе Андреевка Сумского района– это в 5-километровой приграничной зоне. оккупанты жестоко расстреляли их.

Село Андреевка в 5-километровой приграничной зоне: карта

В ОВА не предоставили подробностей трагедии, однако выразили соболезнования родным и близким погибших.

Попутно военная администрация призвала людей эвакуироваться из 5-километровой приграничной зоны Сумской области.

Еще раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. русские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий вы сохраните свою жизнь,

– сказал начальник Сумской ОВ Владимир Артюх.

Также продолжаются обстрелы Сумской области. Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов региона. Обстрелы потерпели Белопольская и Великописаревская общины.

Оккупанты били из минометов и гранатометов. Всего зафиксирован 61 взрыв.

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