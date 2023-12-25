Каждый день войны ее ослабляет: как экономика России деградирует под давлением санкций

В 2023 году в экономика России наконец-то начала давать заметные посторонним наблюдателям трещины. Они наглядно свидетельствуют о том, что ресурсы страны-агрессорки не безграничны и что санкционные ограничения против нее все же работают.

Об этом 24 Каналу рассказал инвестбанкир Сергей Фурса. Он убежден, что российская экономика сейчас находится на грани своих мощностей, и никаких дополнительных ресурсов для ее усиления у Владимира Путина нет.

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Экономическое влияние войны на Россию

В первые дни войны падение российской экономики не произошло. Но теперь все идет к постепенному истощению и деградации экономики агрессора, правда, без какой-либо финальной точки, в которой она будет взорвана.

Экономика России действительно истощена, а санкции работают. Это косвенно видно на проблемах, которые возникают (в стране-агрессоре – 24 Канал) то с бензином и дизелем, то с курятиной и яйцами. Это свидетельство того, как российская экономика "сжимается", – убежден Фурса.

Именно поэтому некорректно говорить, что Россия имеет огромное количество ресурсов и способна воевать вечно. Уже сейчас Кремль по-максимуму тратит свои ресурсы на войну, что отрицательно сказывается на его экономике.

"Россия очень активно печатает деньги для финансирования своих военных нужд. Поэтому мы видим, как у нее "разгоняется" инфляция, хотя это еще не гиперинфляция", – отметил инвестбанкир.

По словам Фурсы, инфляция Россия еще очень далека даже оттого, что происходило в Турции в прошлом. Тогда турецкий президент сознательно удерживал низкие учетные ставки, не соответствовавшие реальной экономической ситуации, из-за чего рост цен составил 80%.

Впрочем, это давление на российскую экономику будет усиливаться и постепенно истощать ее. Фактически она становится слабее с каждым днем.

"Надо заметить, что с начала войны и Украина, и Россия потратили на ведение боевых действий плюс-минус одну и ту же сумму. Мы это сделали благодаря поддержке наших западных партнеров, а Россия – напрягаясь по полной и используя все свои ресурсы", – подчеркнул Фурса.

Именно поэтому у России нет дополнительных ресурсов для еще большего усиления давления на Украину. А вот если бы западные партнеры увеличили количество помощи Украине, агрессору не нашлось бы, чем ответить.

С какими еще проблемами сталкивается Россия