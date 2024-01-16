Путин назвал экономику России "первой" в Европе: откуда ему привиделись такие цифры

В ходе встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа 11 января Владимир Путин заявил, что российская экономика якобы заняла первое место в Европе и пятое – в мире. Однако диктатор не уточнил, где взял такие данные.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц прокомментировал 24 Каналу очередное маразматическое заявление Путина. Между тем не все россияне могут позволить себе купить яйца.

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"Ой, это очень смешно. Дело в том, что есть два способа вычисления величины валового продукта", – отметил Липсиц.

Первый способ – по номинальным показателям, то есть сколько реально заработали денег.

Второй – это паритет покупательной способности, то есть не по валютному курсу, а по стоимости продуктовой корзины.

Путин использовал именно паритет покупательной способности, хотя для оценки экономической ситуации в целом по стране он работает плохо. Этот метод придумали, чтобы сравнивать благосостояние граждан.

Более того, диктатор взял данные за 2022 год, когда была высокая цена на нефть, а санкции еще не ввели. Уже в следующем году ВВП страны-агрессора упал на 9%.

Что будет дальше

Россия остается "бензоколонкой". Соответственно, состояние ее экономики определяет исключительно цена на нефть.

"Хотя Путин это отрицает, но вся судьба его страны и бюджета зависит от цены на нефть. Теперь она упала, плюс Россия вынуждена сокращать физическую добычу – соответственно картина с ВВП будет также паршивенькая", – констатировал Липсиц.

Какая ситуация с экономикой России: последние новости

По меньшей мере, два государственных банка Китая ужесточили ограничения на финансирование клиентов из подсанкционного списка США. Кроме того, финучреждения прекратят предоставление услуг для военного комплекса России.

Следует сказать, что война против Украины довольно дорого обходится стране-агрессору. Во время утренней атаки 13 января Россия потратила не менее 239 миллионов долларов.

Между тем Путин грезит, что россияне стали богатеть. Мол, население стало больше покупать яйца, в результате чего они и подорожали.

Из-за падения цен на нефть ОПЕК+ дополнительно сокращает поставки нефти.