Издание Bloomberg пишет о том, что Россия стремительно увеличила доходы с не энергетических отраслей. Однако такой рост российской экономики является фальшивым.

Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что доход федерального бюджета закрывается с бешеными убытками. Скоро на полках российских магазинов не будет никакой продукции.

Смотрите также Экономика России сейчас настолько изолирована, что у нее мало вариантов, кроме юаня, – СМИ

Развал российской экономики

По словам Жирнова, санкции на Россию действуют. Когда страна занимается военным производством, когда работает ее военно-промышленный комплекс 24/7, он производит дополнительную стоимость, которая учитывается в росте ВВП и всех экономических показателях.

Также людям, которые работают на эти военные производства и на войну, выплачивают премии, зарплаты, ведь они работают без отпусков и выходных.

Производство "накачивает" деньгами экономику, которая "перегревается", за этим нет никакой потребительской стоимости. Все танки, пушки сгорят на войне, средства за них будут идти в экономику, она как бы будет расти, но на полках магазинов не будет никакой продукции,

– заметил экс-сотрудник КГБ.

Таким образом растет инфляция. По словам Жирнова, доход федерального бюджета падает. Уже третий год он закрывается с убытками, которые являются очень серьезными. Это все потом, с помощью экономических махинаций Центрального банка, скрывается. Однако экономику не обманешь.

Экономика, которая работает на уничтожение материальных ценностей людей, не создает никаких потребительских стоимостей для своего рынка и вкладывает в него необеспеченные рубли, развалится,

– добавил экс-сотрудник КГБ.

Санкции против России: последние новости