Российская эскалация против Украины коснется всей Европы, – президент Эстонии

Алар Карис убежден, что вторжение России на территорию Украины коснется всех стран Европы. По его словам, Эстония должна быть готова к этому.

Об этом эстонский президент сообщил на брифинге после заседания Совета по государственной обороне 2 февраля. На собрании обсуждали последствия дальнейшей эскалации напряженности.

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Алар Карис заявил, что хотя СССР больше не существует, желание России такое же, как и тогда, чтобы как можно больше стран было в ее сфере влияния. По его словам, хотя прямой военной угрозы Эстонии нет, потому что она хорошо защищена как член НАТО, вторжение в Украину коснется всей Европы.

Он перечислил проблемы, которые расширение боевых действий может вызвать в других странах:

экономические трудности;

потенциальные потоки беженцев;

кибербезопасность.

Политик также отметил, что Эстония до сих пор хорошо поддерживала Украину. К примеру, была в тесном контакте с союзниками и нашла возможности оказать практическую помощь Киеву.

Помощь Украине важна, что сохранить избранный ею демократический путь. Эстония готова к разным сценариям развития событий. Правительство приняло решение о дополнительных инвестициях и рассматривает меры, которые помогут лучше подготовиться к разным ситуациям,

– добавил Алар Карис.



Другие важные заявления из Эстонии

Министр обороны Эстонии подчеркнул, что Россия представляет реальную угрозу для Европы и НАТО. Мол, она сама не хочет жить в мире и демократии и хочет лишить такой возможности и других.

Посол Эстонии отметил, что Украина противодействует второму по величине военному государству в мире и сдерживает весь европейский фронт. Поэтому любая помощь будет очень важна.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала показать Кремлю силу. По ее словам, страны Европы должны поддержать Украину на фоне угрозы нового российского вторжения.

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