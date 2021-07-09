Российская кибератака: хакеры окупантов атаковали сайт ВМС Украины

Веб-портал Военно-морских сил Украины подвергся вмешательству со стороны хакеров, связанных с Россией. Они разместили на сайте фейковые сообщения о военных учениях "Си Бриз".

Хакеры опубликовали некоторые документы и преимущественно фейковые сообщения. Все они были связаны с учениями, которые продолжаются в Черном море.

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Стоит заметить, что при этом ни один из документов не получили из-за утечки данных из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных Сил Украины.

Какими были последствия кибератаки

В результате кибератаки временно прекратил работу сайт украинского флота. Это было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, который в свое время использовали для его создания.

Также зафиксировали атаки против официального веб-портала Минобороны.

Сейчас угроза устранена. Работа сайта ВМС будет возобновлена в ближайшее время,

– заявили в ведомстве.

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В министерстве также отметили, что сейчас уполномоченные подразделения обновляют ведомственные ресурсы в сети на должном уровне защиты.

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